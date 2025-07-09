Kayseri\'de Yanlış Park Kavgası

Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüler arasında yanlış park yüzünden çıkan kavga, polisin müdahalesi ile son buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir sürücünün aracını yanlış park etmesi sonucu başka bir sürücü otoparktan çıkamadı. Yaklaşık yarım saat otoparktan çıkmayı bekleyen sürücü ile yanlış park ettiği iddia edilen sürücü arasında çıkan tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hakaretlerin havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile son bulurken, tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - KAYSERİ