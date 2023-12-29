Kayseri\'de Yılbaşı Öncesi Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı 'Çengel-5' operasyonları çerçevesinde Kayseri KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ