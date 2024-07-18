Kazada şehit olan Orman İşletme Müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada şehit olan Orman İşletme Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken kaza geçiren ve hastanede hayatını kaybeden Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için cenaze töreni düzenlendi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, törende yaptığı konuşmada, 141 kardeşlerini şehit verdiklerini belirterek, Şahin Dönertaş'ın şehit olarak ahirete göçmesinin tek teselli olduğunu ifade etti.

18.07.2024 22:40
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Kazada şehit olan Orman İşletme Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Orman Genel Müdürü Karacabey:

"141 kardeşimizi şehit verdik"

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ettiği sırada pikabın devrilmesi sonucu kaza geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için cenaze töreni düzenlendi.

Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken içerisinde bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu yaralanan İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş (41), İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dönertaş, şehit oldu. Dönertaş için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karşıyaka merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Dönertaş'ın naaşı, gözyaşları arasında memleketi Manisa'nın Demirci ilçesi Durhasan Mahallesine gönderildi. Orman İşletme Müdürünün, yarın Durhasan Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"141 kardeşimizi şehit verdik"

Törende konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bizler toprakları bize vatan kılan, bu kara toprağı vatan toprağı yapmak için de kanlarını, canlarını feda eden şehitlerimizin bize emanet ettikleri bu vatan toprağını, bu vatan toprağının üzerindeki yeşil yorganı, ormanları korumak için tam 185 yıldır; bugüne kadar 141 kardeşimizi şehit vermiş bir teşkilatız. Bizim inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi; 'her nefis ölümü tadacak.' Bu kaçınılmaz sona giden tabii birçok yol var Bunlardan en şereflisi, en güzeli Şahin kardeşimizin olduğu gibi şehit olarak o yola gitmek. Bunları söylerken yüreğimiz yanıyor. Bir ülkenin ormanlarındaki ateşi söndürmek için yakınlarının, ailesinin, arkadaşlarının yüreğine bazen ateş düşüren kardeşlerimiz de olabiliyor. Şahin kardeşimizin bu şekilde aramızdan ayrılması hepimizi üzüyor. Tek tesellimiz onun şehit olarak ahirette göçmüş olması. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

Kaynak: İHA

Karacabey, Bergama, İzmir, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada şehit olan Orman İşletme Müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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