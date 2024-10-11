Kazadan Kaçan Yaralı Çocuklar - Son Dakika
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Kazadan Kaçan Yaralı Çocuklar

Antalya'da motosiklet kazasında yaralanan çocuklar, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

11.10.2024 22:06
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Kaza yapan çocuklar polis ve ambulansın sirenini duyunca böyle kaçtı

Yaralı olmalarına rağmen yakalanma korkusuyla motosikletlerine binip uzaklaştılar

Otomobil sürücüsüne 'anlaşır hasarı öderiz' dediler, sürücü polis çağırınca kaçtılar

ANTALYA - Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 14-15 yaşlarında 2 çocuk yaralandı. İki çocuk, otomobil sürücüsünün trafik ve ambulans çağırması üzerine, ekipler olay yerine ulaşmadan motosiklete binip olay yerinden kaçtılar.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal O.'nun kullandığı 07 LTP 88 plakalı Hundaı İ20 marka otomobile, aynı istikamette gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BSD 849 plakalı Motosikletin yandan çarptı.Kazada 14-15 yaşlarındaki motosiklet sürücüsü dizinden, motosiklette yolcu olarak bulunan aynı yaşlardaki arkadaşı da kolundan ve karnından yaralandı. Yaralanan 2 çocuk, otomobil sürücüsünden trafik polisi çağırmamasını kendi aralarında anlaşabileceklerini, otomobilin masraflarını karşılayabileceklerini söyledi.

Polisi çağırınca olay yerinden kaçtılar

Otomobil sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ambulans ve Trafik ekibi talebinde bulunması üzerine yaralı 2 çocuk motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı çocukları bulamayınca olay yerinden ayrılırken, trafik ekibi ise olayın çarpıp kaçma olduğunu belirterek otomobil sürücüsünü polis merkezine yönlendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazadan Kaçan Yaralı Çocuklar - Son Dakika

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