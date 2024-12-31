Kemer'de Zabıta Ekiplerinden Yılbaşı Öncesi Denetim - Son Dakika
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Kemer'de Zabıta Ekiplerinden Yılbaşı Öncesi Denetim

Kemer\'de Zabıta Ekiplerinden Yılbaşı Öncesi Denetim

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde market, kasap ve pastanelerde denetimlerini sıklaştırarak hijyen ve standart kontrollerini gerçekleştiriyor.

31.12.2024 11:53  Güncelleme: 11:57
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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Kemer'de faaliyette bulunan market, kasap ve pastanelerde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan denetim ekibi, vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye ekipleri, ilçe dahilinde bulunan market, kasap ve pastanelerde hijyenik ve standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığını ve ürünlerin son kullanım tarihlerini, ürünlerin gramajları ve genel kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunulduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemer'de Zabıta Ekiplerinden Yılbaşı Öncesi Denetim - Son Dakika

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