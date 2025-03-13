Keşan'da İki Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.İ.'yi Yenimescit Mahallesi Fener Sokak'ta, "Ailenin korunması" suçundan aranan K.B.'yi ise Keşan Devlet Hastanesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE