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Kezzap saldırısında tutuklu sanık: 'Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' demiş

ÇANAKKALE - Çanakkale'de masaj salonunda Buket Arıyel'e kezzapla saldıran tutuklu sanık Ramazan Akarsu'nun (41), 'canavarca hisle silahla kasten yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Ramazan Akarsu'nun kezzapla saldırıyı gerçekleştirmeden önce müşteki Buket Arıyel'e, 'Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' demiş. Duruşmadaki savunmasında 'pişman' olduğunu belirten tutuklu sanık Ramazan Akarsu'nun, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 26 Aralık tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan Akarsu ile masaj salonu çalışanı Buket Arıyel arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan Akarsu yanında getirdiği iddia edilen kezzabı Buket Arıyel'in yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket Arıyel Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buket Arıyel'in Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine'de gözaltına alınan Ramazan Akarsu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu'nun 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı.

Ramazan Akarsu hakkında, 'canavarca hisle silahla kasten yaralama' suçundan Buket Arıyel'de karşı ve olay günü Buket Arıyel ve Ramazan Akarsu'yu ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı 'basit yaralama' suçundan 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Akarsu, SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Buket Arıyel ve Tuğçe Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında Ramazan Akarsu, "2 yıldır aynı masaj salonuna gidiyorum. Olaydan 5 ay önce Buket'ten seans almaya başladım. Aramızda duygusal bir yakınlık oldu. Olaydan önce bir arkadaşım Buket'in bir başka erkeklerle dans ettiği videoyu gösterdi. Olay günü masaj salonuna gittim. Poşet içinde getirdiğim asidi mesaj salonu sahibinin işlerinde kullanmak için getirdim. Bodrumda bulunan mermerlerin üzerine bir damla damlattıktan sonra sulanması gerektiğini fark ettim ve üst kata çıktım. Üst kata çıktığımda Buket'e onunla konuşmak istediğimi söyledim. Buketle birlikte bir odada konuşmaya başladık. Asit dolu şişe yanımda değildi. Onlara arkadaşımın gösterdiği görüntüleri sordum ve tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra odadan çıkarken orada çalışan 2 kadın üzerime doğru gelince panik yaptım. Ben de asit dolu şişeyi alarak Buket'in yüzüne doğru boşalttım. Paniklediğim için böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım" dedi.

Sanığın bu ifadesi üzerine hakim sanığın mahkemedeki ifadeleriyle savcılık ve emniyetteki ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, önceki ifadelerinde sanığın kezzabı Buket'i korkutmak amacıyla yanında getirdiğini söylemesi üzerine sanık Akarsu, "Olayın şokuyla kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyordum" şeklinde karşılık verdi.

Ramazan Akarsu ile olaydan 5 ay önce müşteri, çalışan olarak tanıştığını ifade eden müşteki Buket Arıyel, "Bir süre sonra kendi benimle duygusal olarak yakınlaşmak istedi. Bunun mümkün olamayacağını söyledim. Saplantılı bir şekilde ısrara devam edince kendisine hizmet vermek istemedim. Bunun üzerine işletmeye fazla para teklif ederek seans almak istiyordu. Olay günü benimle konuşmak istedi. Ben de müşterilerin yanında tatsızlık çıkmasın diye kabul ettim. Bana görüntüleri sordu, 'neden böyle bir şey' yaptın diye sordu. Ben de benim hayatıma karışamayacağını söyledim. Bunun üzerine 'şimdi görürsün kim olduğumu. Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' diyerek bodrum katına bıraktığı asidi aldıktan sonra saçımdan tutarak yüzümü çevirip suratıma doğru bütün asidi boşalttı. Olaydan sonra 1 ay boyunca tedavi gördüm. Tedavi sürecinde çok zorlandım. Psikolojim çok bozuldu. Sürekli rüyalarıma olay anını görüyordum" diye konuştu.

Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyen müşteki Tuğçe Yavuz ise, "Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu telefonda Buket Arıyel'e 'seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum. Olay günü Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel konuşmak için bir odaya girdi. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Daha sonra koridora çıktık. O sırada Ramazan Akarsu, Buket Arıyel'in saçından tutup yüzünün çevirip asidi yüzüne doğru boşalttı. Orada benimde kollarıma asit bulaştı" şeklinde konuştu.

Hakim, tarafların dinlenilmesinin ardından Ramazan Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ağustos tarihine erteledi.