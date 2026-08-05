Kiev'de Rus Saldırısında 17 Ölü - Son Dakika
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Kiev'de Rus Saldırısında 17 Ölü

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Zelenskiy, Kiev saldırılarında ölü sayısının 17, yaralı sayısının ise 44'e çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği geniş çaplı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i de kapsayan Kiev bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bilanço arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır bir saldırıydı. 24 balistik füze, 4 Zircon füzesi ve 115 İHA kullanıldı. Bunların önemli bir bölümü jet tahrikliydi. Saldırının ana hedefleri sivil şirketlere ait depo tesisleriydi. Ayrıca altyapıya ve bir tren istasyonuna da saldırılar düzenlendi. Bu tesislerin savaşla hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullandı.

Balistik füze önleyicilerin önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Balistik füze önleyiciler bugün hayatını kaybeden insanları kurtarabilirdi. Ortaklarımızın, bunların tedarik edilmesindeki gecikmelerin veya balistik füze karşıtı sistemleri sağlama konusundaki isteksizliğin doğrudan bu tür korkunç can kayıplarına ve yıkıma yol açtığını anlaması çok önemli. Henüz önleyici sistemlerin tedarikinde daha aktif bir rol almaya hazır olmayan ortaklar, yeni yaptırımlar uygulayarak yardımcı olabilirler. Rusya'nın balistik füze üretiminin önemli bir bölümü hala yaptırım kapsamında değil" dedi.

Açıklamasında destek çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeni adımlara ihtiyaç var. G7'den, Avrupa Birliği'nden ve yaşamın korunmasını destekleyen herkesten. Bu şekilde yardım etmeye istekli olan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de Rus Saldırısında 17 Ölü - Son Dakika

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