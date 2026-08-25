Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen ve 10 milyar lirayı bulan dev Hazine arazisi rantını deşifre eden soruşturma dosyasına, şüpheliler arasındaki şok dinleme kayıtları damga vurdu. Tapu Müdürü ve Milli Emlak personelinin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin karıştığı skandalda Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını açıkladı.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki 80 değerli Hazine taşınmazının usulsüz şekilde peşkeş çekildiğini tespit eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük arazi rantı operasyonlarından birine imza attı. Güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takibine takılan dinleme kayıtları (CMK 135), kamu imkanlarının nasıl kişisel servete dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi.

SKANDAL DİYALOGLAR TUTANAKLARDA

Soruşturma dosyasında organizasyonun kurucusu ve yöneticisi olduğu belirlenen Gökhan Kaya ile şüpheliler arasında geçen telefon trafiği usulsüzlüğün boyutunu ortaya çıkardı. İletişim tespit tutanaklarına yansıyan konuşmalarda, bir şüphelinin Gökhan Kaya’dan "Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana" diyerek rant potansiyeli yüksek arazi talep ettiği, Kaya’nın ise "Ayarlarım… Bir şey denk gelirse alırız sana" diyerek karşılık verdiği belirlendi. Hatta konuşmanın devamında Milli Emlak personeli Yunus Fesli'nin Ovacık'ta bulunan yaklaşık 700 metrekarelik son derece kıymetli bir taşınmazı sadece 15 bin TL gibi komik bir bedelle kendi üzerine geçirdiğinin "başarı örneği" olarak anlatılması kayıtlara girdi.

"BEYANA GÖRE HAREKET EDİYORDUK, BEN BAKMIYORDUM"

Çete lideri Gökhan Kaya'nın tarımsal indirimli Hazine satışı kılıfı altında yapılan vurgunla ilgili bir başka konuşmada, "Vatandaşın tespitini yapmadan beyana göre hareket ediyorduk… Ben bakmıyordum, tespit etmiyordum…" itirafında bulunduğu saptandı.

Soruşturma dosyasına giren diğer dinleme kayıtlarında ise kamu personeli ile sivil ayak arasındaki rüşvet trafiği şu sözlerle belgelendi:

"Emaneti sende, sen takip edersin."

"Ben takip ediyorum abi, sıkıntı yok."

"Getirmiş mi emaneti? Getirdiyse geleyim."

TAPU MÜDÜRÜ VE MUHTARLAR GÖZALTINDA

MASAK ve tapu verilerinin incelenmesinin ardından Antalya’nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında Milli Emlak görevlileri, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil iş takipçilerinin yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: DEVLETİN MALI MİLLETİN HAKKIDIR

Operasyonun ardından yazılı açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu kaynaklarını kişisel çıkarlarına alet edenlere göz açtırılmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı hâline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir."

Yaklaşık 10 milyar TL değerindeki 80 Hazine taşınmazına yönelik satışı engelleme ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına tedbir koyma işlemleri titizlikle sürdürülüyor.