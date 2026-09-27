Kilis’te 3 bin captagon hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kilis'te yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve daha sonra yakalanan araçta bulunan 2 şahsın üst aramalarında 3 bin captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Akpınar Yolu mevkiinde yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, Şehit Sakıp Mahallesi'nde durduruldu. Araçta bulunan 2 kişi yakalanırken, şahısların yapılan üst aramalarında 3 bin captagon hap ele geçirildi.

Hakkında adli işlem yapılan 2 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.