Hatay\'da ahırda korkutan yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 küçükbaş hayvan telef olurken diğer hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesi Sucu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangında müdahale ederek söndürüldü. Ahırda çıkan yangından dolayı 1 küçükbaş hayvan telef olurken diğer küçükbaş hayvanlar ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. - HATAY