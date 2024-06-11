Kırıkkale'de 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. N.G. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele devam edecektir.

11.06.2024 22:08
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Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında birçok hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan N.G., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, hakkında verilen 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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