Kırıkkale\'de Aranan Hükümlü Tespit Edildi

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, hakaret gibi çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (38), Balışeyh ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Firari hükümlü, yapılan işlemlerin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE