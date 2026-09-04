Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Kırıkkale Millet Bulvarı'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki yolcu Sevim Bodur, motosikletin yüksek hızla gelmesi nedeniyle kazanın yaşandığını iddia etti.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, motosikletin yüksek hızla geldiğini iddia ederek çarpışmanın saniyeler içinde yaşandığını anlattı.

Kaza, Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 ADF 171 plakalı Peugeot marka otomobil ile T.S. yönetimindeki 71 AES 583 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, motosikletin çok hızlı geldiğini öne sürdü. Kazanın bir anda meydana geldiğini anlatan Bodur, "O kadar hızlı geldi ki anlayamadık. Burası boştu, birden geldi çarptı. Az bir mesafeyi koruyamadı. Çok hızlı girmeseydi zaten böyle olmazdı" dedi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kırıkkale, Otomobil, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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