Kırıkkale Hacılar\'da köpeğin tepki verdiği bahçede 1 kilo 240 gram esrar ele geçirildi

Kırıkkale Hacılar'da köpeğin tepki verdiği bahçede 1 kilo 240 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Hacılar Beldesi'nde 7 Ekim'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu arama köpeğinin tepki verdiği evin bahçesinde 14 kök kenevir bitkisi ile 9 poşette gizlenmiş 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 64 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki verdiği evin bahçesinde 14 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 64 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Hacılar Beldesi'nde 7 Ekim'de O.A.'nın (64) evinin bahçesine uyuşturucu madde arama köpeği Evin'in tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada 14 kök kenevir bitkisi ile 9 poşet içerisinde gizlenmiş 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 64 yaşındaki şüpheli, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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