Kırklareli'nde bir kişi eşini baltayla öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Recep Ç. polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler zanlının evine gitti.
Polis ekipleri, zanlının Pınar Mahallesindeki evine gitti. Aysel Ç.'nin (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından Aysel Ç.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Baltalı Cinayet - Son Dakika
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