Kırklareli'nde Tır Devrildi, Şoför Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tır devrildi, şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Demircihalil köyü yakınlarından Z.A.G. idaresindeki 34 TK 1120 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kopararak karşı şeride devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Z.A.G.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken tırda bulunan B.A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı yol bir süre kapandı. - KIRKLARELİ