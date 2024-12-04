Kırklareli'nde jandarma ekiplerince kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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