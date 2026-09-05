Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı suç örgütü üyesi Antalya Serik'te yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı suç örgütü üyesi Antalya Serik'te yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı suç örgütü üyesi Antalya Serik\'te yakalandı
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Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Ilkhan S., Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli operasyonuyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Antalya'nın Serik ilçesinde yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Ilkhan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye'de G tahdit kodu da bulunan şüpheli, Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu dün akşam saatlerinde ilçede yakalandı.

Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Uluslararası, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı suç örgütü üyesi Antalya Serik'te yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı suç örgütü üyesi Antalya Serik'te yakalandı - Son Dakika
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