Kırşehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Y., M.D., A.K., K.A. ve İ.A.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., M.D., A.K. ve İ.A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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