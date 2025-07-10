Kızılcahamam'da Otobüs Yangını

Ankara Kızılcahamam'da seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'dan Hatay'a seyir halindeki yolcu otobüsünde, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay sadece maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA