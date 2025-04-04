Kızılcık Şerbeti\'nde başrol vedası! Ünlü isim diziden ayrılıyor

Üç sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük yankı uyandırırken, dizide izleyicileri derinden sarsacak bir ayrılık yaşanıyor. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri, diziden ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan senaryoda, Pembe karakterinin hikâyesi sona erdirildi. Yapımdan sızan bilgilere göre, bu karar tamamen senaryoya bağlı bir gelişme.