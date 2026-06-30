Kızıltepe\'de Isı Yalıtım Atölyesinde Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ısı yalıtım malzemesi atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'ndeki ısı yalıtım atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN