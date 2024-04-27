Kocaeli D-130 Karayolu'nda Benzin Yüklü Tanker Kaza Yaptı - Son Dakika
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Kocaeli D-130 Karayolu'nda Benzin Yüklü Tanker Kaza Yaptı

Kocaeli D-130 Karayolu\'nda Benzin Yüklü Tanker Kaza Yaptı

Kocaeli D-130 Karayolu'nda benzin yüklü tankerin kaza yapması sonucu yol 11 saat sonra trafiğe açıldı. Tanker, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti ve birçok araca zarar verdi. Kazada tankerdeki benzin yola döküldü ve patlama riski nedeniyle yol kapatıldı. Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yolun açılması için 84 personel ve 23 araçla 11 saat boyunca çalışma yapıldı.

27.04.2024 16:10  Güncelleme: 16:17
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Kocaeli D-130 Karayolu'nda benzin yüklü tankerin kaza yaparak yan yatması neticesinde patlama riskine karşı kapanan yol, 11 saat sonra trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00'te Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayarak sürüklenen tanker 4 araca, adından üstgeçit ayağına çarptı. Kaza sebebiyle çekici tankerden koptu. Kazada tankerde yüklü benzin yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu'nun iki istikametini trafiğe kapatarak çevre binalarda tahliye gerçekleştirdi.

Yol 11 saat sonra açıldı

84 personel ve 23 araç ile 11 saat boyunca çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, yayılan yakıtın temizlenmesi için yıkama işlemlerini gerçekleştirirken sızıntının denize ulaşmaması için gerekli önlemler alındı. Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İzaydaş'a gönderildi. Yapılan çalışmalar sonrasında tanker çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli D-130 Karayolu'nda Benzin Yüklü Tanker Kaza Yaptı - Son Dakika

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