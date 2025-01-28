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Kocaeli'de çatı yangını: Mahsur kalanlar vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı. Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın Gebze Pelitli mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bölge çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken yangın kontrol altına alındı.