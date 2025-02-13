Kocaeli'de Polisim Deyip Dolandırdılar - Son Dakika
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Kocaeli'de Polisim Deyip Dolandırdılar

Kocaeli\'de Polisim Deyip Dolandırdılar

Kocaeli'de, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi 1 milyon TL'lik dolandırıcılıktan tutuklandı.

13.02.2025 20:48
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Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak, 1 milyon TL'lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.

Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, İstanbul'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Körfez adliyesine sevk edilen M.A.U. ile Gebze adliyesine sevk edilen K.A.U. tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Polisim Deyip Dolandırdılar - Son Dakika

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