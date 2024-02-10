Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis şoförünü, aracının tekerlek jantını taktığı esnada tabancayla başından vurarak öldüren ardından polis merkezine giderek teslim olan şahıs tutuklandı. İkilinin arasında 15 yıl öncesine dayanan bir husumet bulunduğu, öldürülen şoförün aldığı tehditler sebebiyle katil zanlısından 2 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınırkan (48), 41 P 1710 plakalı otobüsü tamirci dükkanı önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi. Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınırkan, koşarak gelen Şahin A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınırkan, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yerde yığıldı. Sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan Sınırkan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahin A. ise olayda kullandığı tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Şahin A., sevk edildiği adli makamlarca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Sınırkan ve Şahin A.'nın 25 yıldır tanıştıkları öğrenildi. İkilinin arasında 15 yıl öncesine dayanan bir husumet olduğu öğrenildi. Öte yandan aldığı tehditler sebebiyle Sınırkan'ın, Şahin A.'dan 2 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Yeni Yalı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sınırkan'ın naaşı Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Servis Şoförü Tabancayla Öldürüldü, Katil Tutuklandı - Son Dakika
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