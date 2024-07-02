Kocaeli TEM Otoyolu'nda Araç Yangını: Trafik Durma Noktasına Geldi

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Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan araç alev aldı. Yangın ağaçlık alana sıçrarken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın sebebiyle TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Yenidoğan Köprüsü'nde seyir halinde olan araç alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken araçtan kopan alevli parçalar köprüden ağaçlık alana düştü. Ağaçlık alana da yangının sıçraması üzerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sayesinde ağaçlık alanda ve araçta çıkan yangın söndürüldü. Yaşanan olay sebebiyle TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına gelirken, yangının söndürülmesiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine dönmesi beklenirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ