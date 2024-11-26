Kokoreççide Ölen Gençten Şok Video

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Kokoreççide öldürülen gencin "Ben ölürsem bunu paylaşın" dediği video ortaya çıktı

ADANA - Adana'da kokoreççide uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen gencin sosyal medya hesabından "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın" dediği video ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki bir kokoreççide uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen, Abdulbasit Çamsar'ın (17), ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Çamsar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş" dediği görüldü. Video sosyal medyada viral oldu.