Kontrolden Çıkan Otomobil İşçi Servisiyle Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Otomobil İşçi Servisiyle Kafa Kafaya Çarpıştı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

27.08.2024 20:30
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı...Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde işçi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Çevreyolu ışıklar mevkiinden mezbahan istikametine gitmekte olan E.G. idaresindeki 54 KA 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direk hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek C.G. idaresindeki54 S 0269 plakalı servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü otomobil sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araç içinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri iki kişiyi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, servis te bulunan işçi A.E. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobilde sıkışan iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, 2'si ağır toplam 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek işçi servisiyle kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden Çıkan Otomobil İşçi Servisiyle Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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