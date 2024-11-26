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Kontrolden çıkan tır evin bahçesine devrildi

TOKAT - Tokat'ta kontrolden çıkan tır şarampole devrilirken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi. Büget köyü girişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre Ferat Çırak idaresindeki 20 H 8697 plakalı Mercedes markalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Tırın dorsesinde bulunan tarım aletleri zarar görürken, kazada kafasını cama vurarak yaralanan sürücü Ferat Çırak, Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çırak'ın tarım aletlerini Denzli'den Yeşilyurt ilçesine getirdiği sırada İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta kaza yaptığı öğrenildi.