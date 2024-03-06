Kontrolden çıkan tır refüje daldı: 1 ölü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan sunta yüklü tır, orta refüje daldı. Kazada, tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl'ün Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği suntaları İnegöl'e getirmek üzere yola çıkan sürücü Ömer Doğan yönetimindeki 16 PK 936 plakalı tır, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, tır ve yola saçılan suntalar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kontrolden çıkan tır refüje daldı: 1 ölü - Son Dakika
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?