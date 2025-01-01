Konya'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Konya'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Konya\'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Yılbaşı denetimlerinde alkollü sürücü arkadaşına geçti, itiraf sonrası ceza verildi.

01.01.2025 07:56
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Konya'da yılbaşı nedeniyle gece boyunca yapılan denetimler sırasında polis kontrol noktasına girmeden alkollü olan sürücü ile yer değiştiren arkadaşı direksiyona geçti. Değişimi fark eden ekipler, durdurulan araçtaki kişilere "Dürüst olun" uyarısı yaparken, araçtakiler suçlarını kabul etti. Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken sürücünün arkadaşının, "Komiserim ayıp ediyorsunuz, hiçbir şeye itiraz etmiyoruz ayıp" diye konuşması ise dikkat çekti.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı nedeniyle Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü sürücülerin trafiğe çıkışının engellenmesi için şehrin farklı noktalarında uygulama noktaları kuruldu. Yeni İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 42 ANT 138 plakalı araçtakilerin uygulama noktası yakınlarında durarak sürücü değiştirdiğini fark ederken, araç ekiplerce durduruldu.

Polisin dürüstlük davetine "Alkol yok" diye itiraz etti

Polisin, aracı kullanan sürücüye "Neden sürücü değiştirdiniz, aracı kim kullanıyorsa kimliğini versin, dürüst olun?" demesi üzerine sonradan direksiyona geçen sürücü Y.K., "Alkol yok, alkol yok diyorum" diye cevap verdi. Bir süre polise itirazda bulunan Y.K., daha sonra sürücü B.K. ile araçtan inerek suçlarını itiraf etti. Bunun üzerine aracı kullanan B.K.'nin yapılan alkol testinde alkollü olduğu belirlendi. Değişim yapan alkollü sürücüye cezai işlem uygulanacağı bilgisi üzerine sürücünün arkadaşı Y.K., "Aracı ben kullanıyordum, neden onun alkolünü ölçtünüz anlamıyorum. Komiserim ayıp ediyorsunuz, hiçbir şeye itiraz etmiyoruz ayıp" diye konuşması ise dikkat çekti.

Alkollü araç kullanmaktan sürücü B.K.'ye 11 bin 435 lira para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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