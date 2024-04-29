Konya'da Altın Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Altın Dolandırıcısı Yakalandı

Konya\'da Altın Dolandırıcısı Yakalandı

Konya'da kuyumculuk yapan ve 'ucuz altın satış günü' kampanyası adı altında altın toplayarak kayıplara karışan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıs hakkında 20 yıl hapis cezası bulunuyor.

29.04.2024 09:34
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Konya'da kuyumculuk yapan ve 2019 yılında başlattığı 'ucuz altın satış günü' kampanyası için altın toptancısı firmalardan, sarraflardan ve vatandaşlardan topladığı altınlarla kayıplara karıştığı iddia edilen, hakkında ise 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince Konya'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, 23 Temmuz 2019 tarihinde Konya'da bulunan tarihi Bedesten'deki Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), 'ucuz altın satış günü' kampanyası adı altında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı. İstanbul'daki altın toptancılarından da yüklü miktarda ödünç altın alan Musa G., daha sonra Konya'ya geldi. Kampanyayı başlatan ve ikramlarda bulunarak vatandaşların ilgisini çeken Musa G., kampanyayı son gününde bir gün daha uzatarak kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti. Kampanya sonrası mesai bitiminde iş yerini kapatan Musa G., akşam saat 22.00 sıralarında tekrar iş yerine gelerek altınları ve paraları topladığı iki bavulu alarak iş yerinden ayrıldı. Ertesi sabah saatlerinde Musa G.'nin iş yerini açmadığını fark eden komşu esnaf, kendisini merak ederek telefon ile ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olması üzerine Musa G.'nin yakınlarına ulaştı. Durumdan şüphelenen çarşı esnafı, Musa G.'ye komşu sarrafın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Musa G.'nin gece saatlerinde dükkanına geldiği ve kısa süre sonra iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi. Olayın ardından mağdur olan çarşı esnafı da şahıstan şikayetçi oldu.

Altınlarla birlikte İstanbul'da yakalandı

Güvenlik kameralarında iki bavulla iş yerinden çıktığı belirlenen Musa G.'yi yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı polis ekipleri, şahsın gidebileceği adresleri belirledi. Belirlenen adreslerde değerlendirme yapan ekipler, Musa G.'nin kız arkadaşı Özer Y. ile 2019 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde saklandığını tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, kaçan sarraf Musa G. ile kız arkadaşı Özer Y.'yi gözaltına aldı. Şahısların saklandığı evde arama yapan polis ekipleri, bilezik, saat, yüzük ve bir miktar para ele geçirdi. Konya'ya getirilen ve ifadesi alındıktan sonra 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Musa G. ve yanında yakalanan kadın sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli Musa G. ve diğer şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, 8 şikayetçi olduğu ifade edilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Musa G., çıkarıldığı mahkemelerde verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "İstanbul'da bir süre kendimi dinledikten sonra tekrar Konya'ya geri dönecektim" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, Musa G. hakkında yurtdışı çıkış yasağı koyarak tahliye edilmesine karar verdi. 2021 yılında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Musa G., diğer sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Musa G.'ya, müştekiler A.R., İ.G., B.M., D.A.E., İ.K., M.Ç., T.G. ve E.E.'ye yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 8 kez 2 yıl 6 ay ile 8 kez 16 bin 660 lira adli para cezası verdi. Mahkemede, Musa G.'nin, müştekiler A.B., A.B. ve A.K. ile uzlaşması nedeniyle bu kişilere yönelik 'güveni kötüye kullanma' suçundan açılmış kamu davasının ise düşmesini kararlaştırdı.

Kesinleşen cezasının ardından kent merkezinde yakalandı

Hakkında verilen 20 yıl hapis cezası kesinleşen Musa G.'nin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonrası Konya'da olduğu belirlendi. Musa G. teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Musa G., tekrar cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Altın Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika

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