Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

28.08.2025 23:01
Alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli yakalandı.

Konya'daki bir kafede alacak verecek nedeniyle tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerindeki bir kafede iddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden İ.D. ve İ.D. bir kafede tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.D., bıçakla İ.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

