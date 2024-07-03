Konya\'da Bilgisayar Siparişi Veren Vatandaş Tıraş Makinesiyle Şok Oldu

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Konya'da çocukları için beğendiği bilgisayarı internet üzerinden sipariş eden vatandaş, kargodan gelen kutuyu açtığında içerisinden çıkan tıraş makinesini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Olay, merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koptagel, 3 çocuğunun ders çalışması için internet üzerinden bir alışveriş sitesinden 9 bin 749 lira değerindeki bir bilgisayarı sipariş verdi. 15 Haziran Cumartesi günü peşin ödeme yaparak siparişini tamamlayan Mehmet Koptagel'e bir hafta sonra kargodan paket geldi. Heyecanla gelen kutuyu açan Mehmet Koptagel ve çocukları kutu içerisinde bilgisayar yerine tıraş makinesi ile karşılaştı. Sipariş verdikleri siteye iade yapmaya çalışan Mehmet Koptagel, isteğinin ret edilmesi üzerine karakola giderek şikayetçi olacağını söyledi.

"Satıcı ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum"

Çocukları için sipariş veren Mehmet Koptagel, "İnternet sitesi üzerinden çocuklarıma karne hediyesi olarak dizüstü bilgisayarı almıştım, gelen ürün ise maalesef tıraş makinası gönderildi. Ben ürünü iade olarak gönderdim, satıcı ürünü iade olarak kabul etmedi, ret etti. Alışveriş sitesiyle görüşüp tekrar ürünü göndereceğimi söyledim ve ürünü tekrar gönderdim. Aynı ürün bana geri gönderildi. Şu anda muamma bir durum var. Bunun çözülmesi noktasında bir çalışma yapılmasını istiyorum. Satıcı ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum, maillerime cevap vermiyor. Bunun yanında bu satıcının büyük bir firmanın ismini kullanarak bu işi yapması hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye genelinde yaygın olan bir firmanın kutusunu, hatta koli bandını bile kullanarak yaptılar. Hakkımızı hukuki yoldan aramaya kadar gideceğiz" dedi.

"Kutu içerisinden tıraş makinası çıktı"

Kutu içerisindeki farklı ürünle karşılaşınca yaşadığı şaşkınlığı anlatan Koptagel, "Normal kutu geldikten sonra videosunu çekerek açtığımız için baktık kutu içerisinden tıraş makinası çıktı. Çocuklar bu ne falan diye hayretler içerisinde karşılıyorlar. Beklenmedik bir durum. O şaşkınlıkla firmayı aradık. Onlar çözüm noktasını ne yaparlar bilmiyoruz" diye konuştu. - KONYA