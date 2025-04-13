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Konya'da Dönerci Cinayeti

Konya\'da Dönerci Cinayeti

Konya'da dönerci sahibi, kiracısı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Zanlı gözaltında.

13.04.2025 16:26
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Konya'da dönerci işleten kişi, çıkan kavgada iş yerini sahibini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Dönerci Cinayeti - Son Dakika

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