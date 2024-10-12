Konya\'da Elektrik İşçisi Yüksekten Düştü

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Konya'da elektrik işçisi enerji nakil hattı direğinde çalıştığı sırada yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Sakyatan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TEİAŞ'a ait enerji nakil hattı direğinde çalışan işçi Veli Bacaksız, izolatörün kırılması sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli Bacaksız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Bacaksız'ın cansız bedeni, otopsi yapıldıktan sonra memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA