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Konya'da elma yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da elma yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada, elma yüklü kamyon şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da elma yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
27.01.2024 - 10:24,
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Konya'nın Karapınar ilçesinde elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 32 E 3235 plakalı elma yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü M.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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