Konya\'da Polis Aracı Tıra Çarptı: 3 Yaralı

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Konya'da polis aracının kavşakta tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan polis aracı ile traktör yüklü tır kavşakta çarpıştı. Kazada 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki polis ekiplerinin incelemeleri devam ederken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA