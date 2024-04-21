Konya\'da otomobil kontrolden çıkarak tabelalara çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Isparta-Konya Karayolu üzerinde Çukurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Yazar (40) idaresindeki 42 VU 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kazada otomobil içerisine sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Selim Yazar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yazar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Selim Yazar'ın Hüyük Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. - KONYA
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