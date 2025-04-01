Konya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin boş araziye inerek durabilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu G.E.S. idaresindeki 06 CHP 403 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA