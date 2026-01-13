Konya İtfaiyesi 2025'te 15 bin 497 olaya müdahale etti - Son Dakika
Konya İtfaiyesi 2025'te 15 bin 497 olaya müdahale etti

Konya İtfaiyesi 2025\'te 15 bin 497 olaya müdahale etti
13.01.2026 13:56  Güncelleme: 13:57
Konya Büyükşehir İtfaiyesi, 2025 yılında toplan 15 bin 497 olaya müdahale ederek geniş coğrafyasında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı. Başkan Altay, ekiplerin yangınlardan arama-kurtarma faaliyetlerine kadar önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 2025 yılında Konya genelinde 15 binin üzerinde olaya müdahale ederek önemli bir görev üstlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ili olduğuna dikkat çekerek, bu kadar geniş bir coğrafyada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Konya İtfaiyesi sahada 7/24 görev başında

Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nin şehir genelinde 75 merkezde hizmet verdiğini belirten Başkan Altay, "Teşkilatımız 2025 yılında da sadece yangınlara değil; trafik kazalarından doğal afetlere, boğulma vakalarından arama-kurtarma operasyonlarına kadar çok geniş bir alanda görev yaptı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayların büyük bir bölümünü maalesef yangınlar oluşturdu. Ekiplerimiz başta ev, iş yeri, araç, orman ve kırsal alan yangınları olmak üzere 9 bin 339 yangına zamanında ve etkin şekilde müdahale ederek daha büyük can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bunun yanı sıra 6 bin 158 arama-kurtarma çalışmasıyla da zor anlarda vatandaşlarımızın yanında olduk. 2025 yılında müdahale ettiğimiz toplam vaka sayısı 15 bin 497 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 3 bin 87 önleme faaliyeti ve bin 680 baca denetimi gerçekleştirildi; 127 bin 430 vatandaşımıza ise yangın ve afet farkındalığı eğitimi verildi" dedi.

Gönüllü itfaiyecilikte Konya modeli

Konya'nın gönüllü itfaiyecilik alanında Türkiye'ye örnek bir model oluşturduğunu vurgulayan Başkan Altay, 2014 yılında başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında gönüllü sayısının 3 bine yaklaştığını hatırlattı. Başkan Altay, 2025 yılında gönüllü itfaiyecilerin de 886 yangına ilk anda müdahale ederek yangınların büyümeden kontrol altına alınmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

"Vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz"

İtfaiye teşkilatını hem teknik altyapı hem de insan kaynağı açısından sürekli güçlendirdiklerini belirten Başkan Altay, "Modern araç filomuz, ileri teknoloji ekipmanlarımız ve düzenli eğitimlerle teşkilatımızı her an göreve hazır tutuyoruz. Gece gündüz demeden, canlarını riske atarak görev yapan tüm itfaiye personelimize Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçemizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

