Kovancılar\'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ardından Elazığ'a sevk edildi. Olayda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ
