Köyceğiz\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesinde saat 15.00 sularında başladı. Bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara unsuru gönderildi. Ekiplerin etkin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA