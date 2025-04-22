Küçük Asya Umay'dan Trafik Denetimi

Küçük Asya Umay trafik polisi babasıyla beraber denetim yaptı

Çocuk Bayramında babasıyla beraber trafik polisliği yaptı

-Trafik polisi babasıyla denetim yapan Asya Umay, hız sınırını aşan sürücüye ceza kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis memuru Tahir Yıldırım ve kızı Asya Umay Yıldırım (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birlikte trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında Umay, hız sınırını aşan sürücüye ceza kesti.

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarla beraber çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu çerçevede trafik polisi Tahir Yıldırım, kızı Asya Umay Yıldırım ile Troya Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Asya Umay Yıldırım, araçları durdurarak hız, emniyet kemeri gibi uygulamaları denetledi. Yıldırım, denetim sırasında bir otomobil sürücüsüne 65 kilometreyle hız sınırını geçmesi sonucu ceza kesti.

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram tüm çocuklara kutlu olsun'

Trafik denetimi yapan Asya Umay Yıldırım, "Burada hızlı giden araçları kontrol edeceğiz. Motosikletlerin kaskını takmasını istiyoruz. Araç sürücülerinin telefonla konuşmaması, bütün odağının yolda olmasını istiyoruz. Emniyet kemerimizi arabaya bindiğinde takmamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram tüm çocuklara kutlu olsun. Bizler bugünün küçükleriyiz, yarının büyükleriyiz" dedi.