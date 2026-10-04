Küçükçekmece'de araçtaki zulada 215,3 gram narkotik ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de araçtaki zulada 215,3 gram narkotik ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada 2 Ekim'de durdurulan araçta zula düzeneği tespit edildi. Düzenekte 215,3 gram narkotik madde, ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 TL ve 200 dolar ele geçirildi; gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda durdurulan araçta özel olarak oluşturulan zula düzeneği tespit edildi. Araçta 215,3 gram narkotik madde, ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 TL ve 200 dolar ele geçirilirken, gözaltına alınan 19 yaşındaki Y.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ve sokak satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 2 Ekim tarihinde Halkalı Merkez Mahallesi'nde saha çalışması yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü Y.T. muhafaza altına alındı.

Araçta yapılan kontrollerde özel olarak oluşturulan zula düzeneği tespit edildi. Düzenek içerisinde 215,3 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 TL ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Y.T. hakkında gerçekleştirilen işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, 3 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Y.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
KüçükçekmeceNarkotik3. SayfaGüvenlikGüncelZulaSon Dakika

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