Küçükçekmece'de Balkondan Düşen 1.5 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Balkondan Düşen 1.5 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki evin balkonundan düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olayı gören komşuların müdahalesiyle sağlık ekipleri çağrıldı ve minik kız özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.06.2024 18:27
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Küçükçekmece'de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki dairede oynayan 1.5 yaşındaki Berçem D., evin balkonuna çıktı. Korkuluklardan sarkan minik kız, eksi 2'nci katta bulunan garaj kapısının önüne düştü. Olayı gören komşular çocuğa müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Balkondan Düşen 1.5 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Balkondan Düşen 1.5 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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