Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili gözaltı sayısı 2'ye çıktı

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde binanın girişindeki restoran sahibi kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 2'ye çıktı.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde binanın girişinde bulunan restoran sahibi kadın Ö.A.D. de gözaltına alındı. - İSTANBUL