Küçükçekmece'de Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kaza: İki Yaralı

Küçükçekmece\'de Kaza: İki Yaralı
04.07.2026 04:00
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D-100'de makas atan sürücü iki araca çarptı, bariyerlere çarparak durdu; iki kişi yaralı.

Küçükçekmece'de D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü, iki araca çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada makas atan araçtaki iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KHB 990 plakalı otomobilin sürücüsü, karayolunda makas atarak ilerlediği esnada kontrolünü kaybederek 34 VE 4147 ve 34 MRM 963 plakalı iki otomobile, ardından da bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 karayolunu tamamen trafiğe kapatırken makas atan otomobilde yaralanan iki kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılması ve otoyol temizleme ekiplerince yola dökülen yağ ile araç parçalarının temizlenmesinin ardından, tamamen trafiğe kapatılan otoyol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Kaza: İki Yaralı - Son Dakika

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